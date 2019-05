Play-off 2-ontdekking Brian de Keersmaeker krijgt eerste profcontract bij Beerschot Wilrijk

Jeugdspeler en play-off 2-ontdekking Brian de Keersmaecker heeft een contract ondertekend voor 2 seizoenen, met optie op twee seizoenen extra. Het is voor de 18-jarige middenvelder z'n eerste profcontract.

"Ik kan bijna niet geloven wat me allemaal overkomt de laatste weken. Die eerste invalbeurt, die eerste goal, die eerste basisplaats, en nu dit." Brian de Keersmaecker leeft op een paarswitte wolk. "Ik ben heel blij dat Beerschot me deze kans geeft. Dit is een droom die uitkomt."

Brian de Keersmaecker is 18 jaar en een echte Beerschotter. Hij begon bij de U8 en doorliep de jeugdreeksen tot de vereffening in 2013 hem dwong voor een andere club te kiezen. Het werd Club Brugge. De afstanden, z'n studies, en vragen bij z'n toekomst in West-Vlaanderen duwden de jonge middenvelder weer naar het Kiel. "Beerschot was intussen weer een profclub geworden met nieuwe eigenaars die van de jeugdwerking een prioriteit hadden gemaakt. Ik heb niet lang getwijfeld. Het bleek de juiste keuze want ik merkte geen niveauverschil met de opleiding bij Club Brugge. Marc Noe, coach Benny en Hernan Losada pakken het heel goed aan. Hernan is zowat mijn mentor geworden. Hij was een van de spelers waarnaar ik opkeek toen ik hier als jonge gast ballenraper was. Samen met Daniel Cruz en Sherjill Macdonald. Niet toevallig alle 3 aanvallende en creatieve spelers."

(Bron en foto : © Beerschot Wilrijk)