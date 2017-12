PlayStation voor Fouad Belkacem

De acht terreurverdachten die in de gevangenis van Hasselt zitten hebben een PlayStation ter beschikking gekregen. Eén van hen is Fouad Belkacem, de stichter van Sharia4Belgium die in België jihadstrijders ronselde.



De terreurverdachten hebben in de gevangenis geen enkel contact met de andere gedetineerden, zodat ze hun gedachtengoed niet kunnen verspreiden. Daarom biedt de gevangenisdirectie hen gezelschapsspelltjes en een PlayStation aan om hen wat ontspanning te bieden. De terreurverdachten mogen per vier in een aparte ruimte zo'n anderhalf uur gamen. Uiteraard gebeurt dat zonder internetverbinding.

(foto : Pixabay)