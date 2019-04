Pleduco uit Merksem verkozen tot beste mini-onderneming van Vlaanderen

Na de Antwerpse titel mag Pleduco zich ook de beste mini-onderneming van Vlaanderen noemen. De jongeren van de Sint-Ludgardisschool Merksem mogen nu deelnemen aan de Europese finale van 3 tot 5 juli in het Franse Lille. Ook een project van studenten van Universiteit Antwerpen viel in de prijzen.

Met Funimal, een educatief kaartspel waarmee kinderen en anderstaligen op een leuke manier Nederlands kunnen leren, kroont Pleduco zich tot beste mini-onderneming van Vlaanderen. Het spel is enerzijds gebaseerd op het kaartspel UNO en anderzijds op het spelletje woordenketting. Het doel is om iets (bij) te leren, gezelligheid aan tafel te creëren, verschillende culturen samen te brengen en het verslavend gebruik van social media te verminderen.

De kijkers van ATV konden het spel enkele maanden geleden al leren kennen dankzij deze reportage.

Ook de ideeënwedstrijd Start Academy levert een Antwerpse winnaar op. Velusta is een project van vier ondernemende studenten van Universiteit Antwerpen en KU Leuven. Met de Velusta Protection Patch willen ze wielrenners beter beschermen tegen valpartijen. De patch wordt aan de zijkant van het heupbeen op de koersbroek gekleefd en reduceert bij een val de schaafwonden op de heup tot een minimum.

“Ondernemerschap lijkt het nieuwe cool te zijn bij jongeren. In 2018 is een nieuw record van het aantal start-ups gebroken. Wij zien onze jongeren in een mini-onderneming stappen alsof ze een nieuwe sport kiezen. Naargelang ze opschuiven in hun schoolloopbaan, worden ze meer en beter getraind: de lat hoog leggen, weten wat je wil en ervoor gaan, gedreven en met passie”, zegt Peter Coenen, directeur Vlajo.

