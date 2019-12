Een wilde politie-achtervolging in Rumst eindigde vannacht in een autobrand in de voortuin van een woning. De bestuurder probeerde een politie-controle te ontvluchten. Maar de patrouille zette meteen de achtervolging in. De auto reed weg aan 100 kilometer per uur. Die reed door een rood licht, botste nadien tegen een andere auto en belandde zo in de voortuin van een woning. Daar vloog de wagen in brand. De bestuurder kon op tijd uit zijn auto stappen. Hij werd onmiddellijk aangehouden.