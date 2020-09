Antwerps plein vernoemd naar Panamarenko

Op 14 december 2019 overleed kunstenaar Henri Van Herwegen, beter bekend als Panamarenko. Als eerbetoon besloot de stad Antwerpen een plein in Nieuw Zuid naar hem te vernoemen. Een ander plein, niet ver van zijn ouderlijk huis, wordt vernoemd naar zijn moeder Hortensia Sillis.

Panamarenko wordt beschouwd als een van de voornaamste Belgische beeldhouwers uit de tweede helft van de 20ste eeuw. De kunstenaar schonk in 2007 zijn huis en atelier in de Biekorfstraat aan het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA). In 2013 opende het atelier als museum.

Naar aanleiding van zijn overlijden ontving de stad Antwerpen twee aanvragen om, als eerbetoon, een plein naar hem te vernoemen. In samenspraak met de weduwe van Panamarenko koos de stad een plein op Nieuw Zuid, met onderschrift: ‘Panamarenko (1940-2019), Antwerps uitvinder en kunstenaar’. Het plein bevindt zich aan de Jos Smolderenstraat, de Michel De Braeystraat en het André Delvauxpad.

Een tweede plein, gelegen aan Panamarenko’s ouderlijke huis tussen de Dambruggestraat, Oudesteenweg en Trapstraat, wordt vernoemd naar zijn moeder, Hortensia Sillis, met als onderschrift: ‘Hortense Francisca Sillis (1906-2002), moeder van Antwerps kunstenaar en uitvinder Panamarenko’.

Schepen Claude Marinower, bevoegd voor openbaar domein, is enorm tevreden: “We zijn als stad erg fier dat we een kunstenaar van die orde in ons midden hebben gehad. Het spreekt dan ook voor zich dat we hem willen eren door deze pleinen naar hem en zijn moeder te vernoemen. Bovendien was ook de buurt vragende partij. Het waren de buurtbewoners die de aanvraag deden om net dit plein in Antwerpen-Noord te linken aan Panamerenko.”

(Bron: stad Antwerpen)

(Foto: © Belga)