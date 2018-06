plezierboot uitgebrand op Netekanaal in Emblem

In Emblem, deelgemeente van Ranst is aan het Netekanaal een plezierboot uitgebrand. Verscheidene brandweerwagens uit verschillende districten werden opgeroepen.

Van de plezierboot blijft weinig over. Ook was er in centrum Emblem geur- en rookhinder.

Brandweer was redelijk snel terplekke, maar het duurde wel even voor de brand onder controle was. De eigenaar van de boot was aanwezig toen het gebeurde en kon enkel toekijken hoe zijn plezierjacht volledig uitbrandde.

(bericht en foto : MVL_Pictures)