Pleziertochtje op bierkar loopt niet zo leuk af

Tijdens een actie tegen overlast door de wijkteams van de regio Centrum, de mobiele eenheid en het Orida-fietsteam passeerde een 'bierkar' het politiekantoor aan de Quinten Matsijslei. De inspecteurs zagen hoe het voertuig voor de neus van de politie door het rood reed. De bestuurder werd gecontroleerd en bleek zelf gedronken te hebben. Hij mocht niet meer verder rijden en zijn rijbewijs werd ingetrokken. Aangezien geen van de andere passagiers in staat was om met de kar te rijden moesten ze te voet verder. Het verhuurbedrijf kwam de bierkar ophalen.

In de parking onder het Koningin Astridplein werd een man gecontroleerd die geseind stond voor maar liefst 4 bevelen tot gevangenneming. Omdat de man in het bezit was van een damesfiets die duidelijk niet van hem was werd nog een extra pv voor heling opgemaakt.

Er werden ook 10 personen bestuurlijk aangehouden voor onder meer agressief bedelen, openbare dronkenschap, illegaliteit en het inrichten van een slaapplaats op de openbare weg. Ook 1 wildplasser werd beboet.