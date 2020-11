Er is in de haven van Antwerpen 11 ton cocaïne in beslag genomen. En dat is een historische vangst. Nooit eerder werd zo'n grote hoeveelheid overzeese drugs die over zee werden vervoerd in één keer onderschept. De douane verwacht dit jaar in totaal 70 ton cocaïne in beslag te zullen hebben genomen. En dat is alweer een record. De lading heeft een straatwaarde van 900 miljoen euro.