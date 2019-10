Plofkraak in Stabroek : daders vluchten te voet weg

Vannacht rond half 2 is een plofkraak gepleegd op een automaat in het BNP Paribas Fortis kantoor aan de Abtsdreef in Stabroek. Het bankkantoor ligt dicht bij de oprit van de A12.

De bankautomaat werd uit de muur geblazen. De daders konden daardoor wellicht buit maken. Volgens getuigen zouden 3 daders te voet zijn weggevlucht, mogelijk stond er in de buurt een vluchtwagen klaar. Er is nog geen duidelijkheid over de grootte van de buit. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

(foto : GvA - BFM)