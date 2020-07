Plofkraak op geldautomaat van Bpost in Stabroek

In Stabroek hebben onbekenden vannacht een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van bpost. Dat zegt burgemeester Rik Frans (N-VA). De feiten zouden omstreeks 4 uur 's ochtends gebeurd zijn, het is niet duidelijk of er buit is.

Ontmijningsdienst Dovo is na het incident ter plaatse gekomen om vaststellingen te doen, net als het gerechtelijk labo en de federale gerechtelijke politie, die het onderzoek voert. De straat van het bpost-kantoor is afgesloten. In oktober vorig jaar werd in Stabroek ook al een kantoor van BNP Paribas Fortis vlak naast dat van bpost getroffen door een plofkraak.

(afbeelding Google Street View)