Plots een pak meer inschrijvingen op reservelijst QVAX

Het gemiddeld aantal besmettingen met het coronavirus is zaterdag onder de grens van 15.000 per dag gezakt, voor het eerst sinds midden november. Dat blijkt uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano, die het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zondag meedeelde. Van 2 tot 8 december lag het gemiddelde aantal coronabesmettingen in ons land op 14.680 per dag. Dat is een daling met 17 procent tegenover de week voordien. De daling versnelt bovendien. In die week werden er bijna 700.000 coronatesten uitgevoerd, waarvan er 116.006 positief testten: een positiviteitsratio van 16,6 procent. Ook het aantal ziekenhuisopnames gaat verder in dalende lijn. Dagelijks werden er tussen 5 en 11 december gemiddeld 275 patiënten met het coronavirus opgenomen. Er lagen zaterdag 3.283 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, 81 minder dan vrijdag. Op intensieve zorg is er wel nog een lichte stijging, op zaterdag kwamen er 2 Covidpatiënten bij tot 840 in totaal.Foto Belga