Nieuws Pluk je boeketje bloemen in Aartselaar

En nog in Aartselaar verhuist de bloemenplukweide. De weide waar iedereen terecht kan voor een stukje fruit of een bloemetje blijft wel in Aartselaar, maar trekt naar een nieuwe locatie. Initiatiefnemer Ben gaat binnenkort zijn klanten enkele kilometers verderop ontvangen. Bens bloemplukweide is gekend bij vele natuurliefhebbers, het concept is eenvoudig, voor een prijsje mag je op de weide je boeketje bloemen plukken.