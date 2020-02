Podcast geeft luisteraars inkijk in werking van een psychiatrisch ziekenhuis

Hoe kunnen we de zorg voor onze patiënten verbeteren? Het is één van de vragen die het psychiatrisch ziekenhuis Bethanië uit Zoersel zichzelf en haar medewerkers stelt in de podcast Opgenomen. De vijf-delige reeks van theatermaker en geluidskunstenaar Adriaan kon daarvoor rekenen op de stem van Dieter Coppens van Down the Road. De podcast geeft luisteraars een inkijk in de werking van een psychiatrisch ziekenhuis.