Poetsvrouw verdacht van home invasion in Schoten

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft twee verdachten kunnen vatten voor een gewelddadige home invasion in Schoten op 8 november 2018. Een 73-jarige man werd toen samen met zijn 37-jarige poetsvrouw thuis overvallen.

Uitgerekend die poetsvrouw is nu een van de verdachten. Het slachtoffer kreeg tijdens de overval zware slagen op het hoofd, terwijl de poetsvrouw 'slechts' werd gekneveld. Ze kon zich bevrijden en naar de buren lopen om hulp te vragen. De oudere man werd vervolgens in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is intussen aan de beterhand.De poetsvrouw is nu aangehouden als verdachte, nadat de bestuurders van twee verdachte wagens die door het ANPR-netwerk rond de feiten werden gespot via telefonie- en zendmastonderzoek konden worden gelinkt aan de poetsvrouw. De tweede verdachte is een 20-jarige man. De aanhouding van de poetsvrouw werd al bevestigd door de raadkamer, al heeft haar advocaat wel beroep aangetekend. De raadkamer beslist pas op 25 april over de verdere aanhouding van de tweede verdachte.