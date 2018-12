Antwerpen is een studentenclub rijker, één met wél respect voor haar leden, zeggen de oprichters. Geen overmatig drankgebruik, vechtpartijen of overvolle feestjes. Tridamos wil het graag klein en gezellig houden, want dat is de bedoeling van een studentenclub, klinkt het. Café De Prof wordt de uitvalbasis van de club.