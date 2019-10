Pokémonmoord : 'Cowboyverhaal van Van den Broeck gelooft niemand'

Net zoals de burgerlijke partijen is ook het Openbaar Ministerie ervan overtuigd dat Jonny Van den Broeck zich schuldig maakte aan moord. Zijn nieuwe verklaring over uit de hand gelopen wurgseks met slachtoffer Shashia Moreau noemde de advocaat-generaal een 'fantasie' en een 'cowboyverhaal'.

'Ik heb ook dochters', begon advocaat-generaal Björn Backx, 'en ik huiver bij wat er zich in dat appartement aan de Van Stralenstraat heeft afgespeeld. U hebt de weerzinwekkende foto's gezien van hoe Shashia vastgebonden in foetushouding werd aangetroffen in die put in zijn binnentuin, gedumpt als oud vuil.'

Van den Broeck beweert dat het niet zijn bedoeling was om Shashia te doden. Ze zou gestorven zijn tijdens uit de hand gelopen wurgseks. 'Maar wie gelooft dat? Hoe lang kan hij nog volhouden dat dit teruggetrokken, timide meisje met amper seksuele ervaring spontaan mee naar zijn slaapkamer was gegaan? Ze wou niet eens iets met hem gaan drinken, maar ze had wel zin in gore seks? Ik denk het niet. Deze fantasie, dit cowboyverhaal gelooft niemand.' Uit niets blijkt dat Shashia zou hebben ingestemd met wurgseks. En dat betekent volgens Backx dat Van den Broeck dus gewoon zijn gang is gegaan. 'Natuurlijk heeft Shashia zich verzet. De vele verwondingen die op haar lichaam werden aangetroffen tonen dat ook aan. Dat meisje heeft gevochten voor haar leven.' De advocaat-generaal vond de intentie tot doden bewezen.

Van den Broeck had minutenlang haar hals dichtgeknepen, of beter gezegd: gesnoerd. 'Na de getuigenis van de wetsdokter ben ik ervan overtuigd dat hij een halsband heeft gebruikt. Dat blijkt duidelijk uit de twee horizontale lijnen die in haar hals werden aangetroffen en het gebrek aan inwendige letsels. Hij heeft haar hals zo hard dichtgesnoerd, dat haar hart stopte met kloppen.' Ook de voorbedachtheid vond de advocaat-generaal bewezen.

Shashia was op 7 februari 2017 om 10.41 uur het appartement van Van den Broeck naar binnen gegaan, om nooit meer naar buiten te komen. Om 11.02 uur, amper 21 minuten later, was ze al dood. 'Het feit dat alles in zo'n korte tijdspanne plaatsvond, toont aan dat het weloverwogen gebeurde', zei Björn Backx. 'Hij had ook op zijn stappen kunnen terugkeren, toen hij haar bijvoorbeeld die halsband omdeed, maar hij bleef koelbloedig doorgaan. Ook na de feiten bleef hij onverstoorbaar: hij stuurde berichtjes om te laten uitschijnen dat Shashia niet was komen opdagen, ging een schop kopen om haar mee te begraven in zijn binnentuin en gooide haar kledij en de halsband weg. Hij handelde alles behalve in een paniekreactie: hij ging rationeel en beredeneerd te werk.' Hij vroeg de jury om Van den Broeck schuldig te verklaren aan moord.