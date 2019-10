Pokémonmoord : "De familie verwacht dat ze de waarheid niet te horen zal krijgen"

Vanmorgen kwam amper één van de 18 beklaagden opdagen op de eerste themazitting van Tomorrowland. Niet verwonderlijk omdat de beklaagden uit Groot-Brittannië, Nederland, Spanje en Australië komen. Wie wel aanwezig was, was een jongen van 21 uit Maastricht. Hij kwam zonder advocaat en rekende op de steun van zijn moeder. De jongen beweert geen drugsdealer te zijn. Er volgen nog twee themazittingen, één in november en in december.