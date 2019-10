Pokémonmoord : Jonny Van den Broeck veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf

Jonny Van den Broeck moet levenslang de cel in voor de moord op Shashia Moreau. Vanmiddag sprak het hof de strafmaat uit.

De jury vond Van den Broeck schuldig aan moord op Shashia Moreau. Vandaag heeft de rechtbank de dader veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en daarbovenop moet hij nog 15 jaar ter beschikking blijven van de strafuitvoeringsrechtbank.



Shashia Moreau verdween op 7 februari 2017 nadat ze naar Antwerpen kwam om Pokémonfiguurtjes te ruilen met Jonny Van Den Broeck. Hij wurgde en vekrachtte de jonge vrouw en begroef haar in zijn tuin in de Van Stralenstraat in Antwerpen.

Vandaag valt het doek over het Pokémonproces met de uitspraak van het hof : Jonny Van den Broeck moet dus levenslang de cel in.