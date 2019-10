Een levenslange straf een daarbovenop nog tien jaar ter beschikking blijven van de strafuitvoeringsrechtbank. Het is een zware straf die de advocaat-generaal vanmorgen heeft geëist voor Jonny Van Den Broeck op het assisenproces rond de Pokémonmoord. De assisenjury is nu in beraad om een straf op te leggen.