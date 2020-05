Politie achtervolgt drugsdealer op de fiets

Woensdag was er een actie tegen druggerelateerde overlast in de omgeving van de Handelstraat en het Sint-Elisabethplein.

Rond 13.25 uur zagen leden van het team hoe iemand op de fiets oogcontact maakte met een man en een vrouw. In de Greinstraat kwamen ze samen. Daar werd iets uitgewisseld, vermoedelijk drugs. Na de transactie probeerde het team de verkoper te stoppen. Maar die sloeg op de vlucht. Er volgde een hevige achtervolging op de fiets. In de Herderinstraat kon de politie de verdachte vatten. In zijn vlucht had de dealer drugs weggegooid. Het WOT kon die recupereren. Het ging om dosissen cocaïne en hasj en die zijn in beslag genomen. De verdachte is een man van 33 jaar. Hij is illegaal in ons land. Hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.