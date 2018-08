Politie Antwerpen al 5 jaar in uniform aanwezig op de Antwerp Pride

Vijf jaar geleden wandelde de lokale politie van Antwerpen voor het eerst in uniform mee in de Antwerp Pride. Ondertussen zijn de uniformen van LPA een vaste waarde in de parade. De Antwerpse politie is dankbaar en trots dat ze deel uitmaken van deze hoogdag en werkt elke dag aan een nog inclusievere stad.

Naast de collega's die in uniform meewandelen in de Antwerp Pride, zorgen de verschillende teams van politie Antwerpen voor een vlot en veilig verloop van de parade. De wijkteams, het Orida-fietsteam, de mobiele eenheid en de cameraoperatoren houden een oogje in het zeil voor, tijdens en na de optocht. Voor de veiligheid vragen we om ook dit jaar grote tassen en glazen flessen thuis te laten. Houd rekening met de controles van de organisatie en maak er een veilige Pride van!

Diversiteitsbeleid

De politie zet dit weekend ook haar diversiteitsbeleid in de verf. We hebben aandacht voor jong en oud en de verschillende religies en culturen in onze stad. Dit gebeurt niet altijd zo zichtbaar als tijdens de Pride, maar met ons team Diversiteit houden we in de hele stad de vinger aan de pols. Onze bijdrage aan de Antwerp Pride maakt trouwens deel uit van de tentoonstelling 'Feest!' in het MAS. Een mooie gelegenheid om onze slogan 'Proud to be your Friend' opnieuw onder de aandacht te brengen. Zo willen we mensen die slachtoffer worden van een haatmisdrijf aanmoedigen om aangifte te doen bij de politie.

Dit jaar stappen we opnieuw zij aan zij met onze Nederlandse collega's van Roze in Blauw. We verdelen (roze) gadgets aan de deelnemers en toeschouwers van de Pride. Verschillende van onze collega's gaan op stap met borden van 'Proud to be your Friend'. Aarzel niet om hen aan te spreken voor een selfie! Deze actie gaat uit van ons netwerk diversiteit, ons inclusief personeelsnetwerk dat volledig bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan de diversiteit in ons korps en onze stad.

Je vindt ons de komende dagen op de volgende activiteiten:

Maandag: inspecteur Janvier heist de regenboogvlag voor de Oudaan

Donderdag: opening van de Pride in DIVA in aanwezigheid van korpschef Serge Muyters

Vrijdag: het promoteam van Lokale Politie Antwerpen neemt deel aan de Pride Games

Zaterdag: Antwerp Pride en Love United op het Steenplein

Zondag: Closing Festival op het Steenplein

Bericht en foto : Politie Antwerpen