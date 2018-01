Politie Antwerpen en Vlaamse dienst Verkeersbelasting slaan handen in elkaar

Werknemers in het Antwerpse die deelnemen aan het 'Spitsmijden' project van Olympus Mobility zullen voortaan ook individueel opgevolgd worden. Het bedrijf wil via de gps-gegevens achterhalen of er betere routes of alternatieve vervoersmiddelen zijn. De bestuurder zal na de analyse van de gegevens tips op maat krijgen.