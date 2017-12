Politie Antwerpen wil vertrouwen Antwerpse burger via partnerschappen versterken

Deze gesprekken dienen niet alleen om de bestaande dialoog met de partners te versterken of nieuwe dialogen met partners op te starten. De politie verwacht concrete input te krijgen over verbeterpunten. Ze wil ook in kaart te brengen welke toekomstige initiatieven de vertrouwensband kunnen aanhalen. Zo worden onder meer collega’s en partners bevraagd naar creatieve manieren om politie en kansengroepen dichter bij elkaar te brengen.

Kleinschalige initiatieven

Op basis van het resultaat van deze gesprekken worden er vanaf midden 2018 verschillende kleinschalige initiatieven opgestart. Politie Antwerpen wil de voorstellen met de partners uitwerken en afstemmen op waar zij nood aanhebben. Dit kan gaan van presentaties of workshops door politiemedewerkers tot een buurtoverleg of groepsactiviteiten.

Vandaag start de rekrutering van agenten uit het Antwerpse korps om in te stappen in dit verhaal. Vanaf volgende week contacteert de dienst diversiteit een beperkt aantal Antwerpse partnerorganisaties die werken rond jeugd, culturele eigenheid en kansarmoede. Ze krijgen een uitnodiging voor een vertrouwelijk gesprek met een onafhankelijk extern onderzoeksbureau. In een latere fase zal het netwerk worden verbreed en betrekt de Antwerpse politie ook andere partners en organisaties bij de uitrol van het project.

De beleidscel diversiteit rekent op de expertise en input van haar collega’s en middenveldorganisaties om participatief tot wederzijds vertrouwen en respect te komen.

(bericht en foto : politie Antwerpen)