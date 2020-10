Politie arresteert 3 inbrekers in Schipperskwartier

Dinsdagochtend verwittigde een bewoner van de Korte Noordstraat de politie omdat er was ingebroken bij zijn buren. De bewoners waren zelf niet thuis, maar de buurman zag dat een raam was beschadigd en geopend en hoe drie mannen de woning verlieten en de plaats verlieten.

De politie kwam met meerdere interventiepatrouilles ter plaatse. Ook de cameraoperatoren bekenen meteen de beschikbare veiligheidscamera's. Er werden 3 verdachte mannen opgemerkt in de Huikstraat, zij gedroegen zich zeer zenuwachtig toen de politie hen controleerde. Eén van hen zette het op een lopen richting Schipperskwartier. Een patrouille van het snelle responsteam kon de derde verdachte opnieuw aantreffen ter hoogte van het Falconplein. De man werd staande gehouden en bleek in het bezit van enkele voorwerpen afkomstig uit de geviseerde woning. In de woning werd ook een hamer aangetroffen die vermoedelijk gebruikt was om het raam van de woning te beschadigen. De drie mannen, die alle drie illegaal in ons land verblijven, werden gearresteerd en worden vandaag voorgeleid

(archieffoto Belga)