Politie arresteert man die verdacht wordt van 3 aanrandingen

Vrijdagnacht werd de politie verwittigd omdat een verdachte man was opgemerkt die met de fiets de werf van het nieuwe mastergebouw van de politie had betreden aan de Borsbeekbrug in Berchem. Er werden patrouilles aangestuurd die de man op één van de ondergrondse verdiepingen konden aantreffen. Hij had ondertussen zijn fiets achtergelaten. De verdachte bleek goed gekend voor feiten van diefstal en had ook drugs op zak. Hij had echter geen buit gemaakt op de werf. Hij werd meegenomen voor verhoor en nadien terug in vrijheid gesteld.