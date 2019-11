Politie beboet bijna 50 bestuurders die cinemacomplex verkeerd verlaten

Het wijkteam van de regio Noord heeft in het afgelopen weekend 60 processen-verbaal opgesteld tijdens verkeerstoezichten in de omgeving Merksem en Luchtbal.

Aan de uitrit van het cinemacomplex aan de Vosseschijnstraat negeerden 48 bestuurders het verkeersbord C31. Dat maakt bestuurders duidelijk dat je niet mag afslaan in de aangegeven richting. Drie bestuurders reden met gebrekkige verlichting. Drie voertuigen werden geverbaliseerd omdat ze geparkeerd stonden op een plaats die is voorbehouden voor personen met een handicap. Eén bestuurder kreeg de rekening gepresenteerd voor het parkeren op de stoep. Van vijf voertuigen was de keuring niet in orde. De grootste overtreder reed al twee jaar rond met een vervallen keuring.

(Bron: Politie Antwerpen)

(Foto: © Google Street View)