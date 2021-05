Politie betrapt drie sluikstorters in Deurne

In Mortsel is de lagere school van de Parkschool al gesloten sinds 29 april, nadat er enkele coronabesmettingen werden vastgesteld. Alle kinderen moesten vanaf dan in quarantaine en werden ook getest. Uit de resultaten bleek toen dat er 36 leerlingen en 2 leerkrachten uit de Parkschool besmet waren met het coronavirus. Kinderen die positief hadden getest, gingen thuis in isolatie en hun gezinsleden gingen in quarantaine en kregen een test. Kinderen die vorige week negatief testten bleven in quarantaine, en werden op woensdag 5 mei opnieuw getest. De resultaten van deze tweede testing zijn ondertussen ook binnen. Bij deze tweede test waren er slechts 4 leerlingen positief, en geen enkele leerkracht. Dat brengt het totaal aantal leerlingen van de lagere school dat positief testte op 40 en het totaal aantal leerkrachten op 2. "Dat bewijst nogmaals dat we er goed aan deden om zo snel te handelen en dat de beslissing om de Parkschool lager te sluiten de juiste was. Hopelijk hebben we zo veel bijkomende besmettingen kunnen voorkomen", klinkt het bij het Mortselse stadsbestuur. De lagere school heropent op maandag 10 mei. Iedereen is dan terug welkom op school, behalve kinderen die nog in isolatie of quarantaine zitten.