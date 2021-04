Politie betrapt drugsdealer op heterdaad

Het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio Oost van de Antwerpse politie kon zaterdag een drugsdealer op heterdaad betrappen tijdens een actie tegen overlast in de buurt. Het team zag hoe een jongeman op een bromfiets contact maakte met iemand die stond te wachten in de Kerkeveldlaan in Deurne. De twee wisselden snel iets uit en de bromfietser vertrok weer.

De politie controleerde de wachtende klant terwijl de vermoedelijke dealer aan de politie probeerde te ontkomen. Hij vluchtte weg via kleine eenrichtingsstraatjes en kleine paadjes. Maar de politie kon hem toch stoppen en van zijn vrijheid beroven.

Na een huiszoeking is de verdachte van 18 jaar voorgeleid bij de onderzoeksrechter.