Politie betrapt sluikstorters op heterdaad

Het wijkteam van de Unolaan van de Antwerpse politie controleerde deze week samen met de milieu- en de arbeidsinspectie een koelcel in de omgeving van de Ter Heydestraat in Deurne. De controle kwam er na aanleiding van meerdere klachten over geluidsoverlast. Ter plaatse werden twee personen aangetroffen die er vermoedelijk in het zwart werkten. In de koelcel werd in totaal bijna 1 000 liter aan ijsproducten aangetroffen. Er stonden ook twee koelcelwagens met ijsproducten. Er werd voor het handeltje geen geldig nummer gevonden in de kruispuntbank van ondernemingen. Ook het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid kwam ter plaatse om de etenswaren te controleren. Zij stelden vast dat het ijs niet correct bewaard werd en namen alles in beslag. De vermoedelijke zaakvoerder zal zich moeten verantwoorden voor de vaststellingen en de overtredingen.