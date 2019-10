Politie betrapt sluikstorters op heterdaad en haalt kilo's zwerfafval op

Twee vrouwen van 18 en 39 zijn vanmorgen opgepakt in hun huis in Steenbergen in Nederland. Ze worden verdacht iets te maken te hebben met de verdwijning van Johan Van der Heyden, de man uit Lint die sinds vier maanden vermist is. Een forensisch team ging de hele dag lang in het huis en de garagebox van de vrouwen op zoek naar sporen. Volgens het parket zouden er aanwijzingen zijn van een gewelddadig overlijden