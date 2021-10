Politie betrapt spookrijder op Noorderlaan

De E313 richting Hasselt is donderdag sinds 15 uur volledig versperd nadat een vrachtwagenchauffeur de controle over het stuur is verloren na een vermoedelijke klapband. De vrachtwagen stond dwars over de hele breedte van de rijweg, met een snel aangroeiende file tot gevolg, maar rond 16 uur was hij al bijna weggetakeld, waardoor de rijweg binnekort opnieuw opgesteld kan worden, zo laat Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum weten. De wegpolitie heeft de snelweg afgesloten in Ranst. Het verkeer wordt afgeleid naar de E34 richting Turnhout, maar ook daar dreigt het verkeer moeizaam te verlopen met de aankomende avondspits. Foto GVA/BFM