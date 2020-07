Politie betrapt vrouw met cocaïne in chipsverpakking

Het drugsondersteuningsteam van de Antwerpse politie kon tijdens een toezichtsactie in Merksem vaststellen hoe een vrouw een kort bezoek bracht aan de inkomhal van een appartementsgebouw. Na een kort contact met een man, verliet ze de plaats met de wagen. Beide personen werden gecontroleerd. De man erkende cocaïne te hebben gekocht van de vrouw. Zij was in het bezit van 1 685 euro en een chipsverpakking (een koker). Daarin werden 28 hoeveelheden cocaïne aangetroffen. Tijdens de controle van de kledij van de dame werden nog eens 7 hoeveelheden coke in beslag genomen. In de woning van de dame werd heel wat merkkledij aangetroffen. Omdat er sterke vermoedens waren dat deze was aangekocht met het geld van de drugshandel, werd ze ook in beslag genomen. De 25-jarige vrouw werd gearresteerd en voorgeleid.

Het wijkondersteuningsteam van de regio West hield dan weer toezicht aan de Waalsekaai na melding dat iemand zou dealen vanuit de woning. Een controle van een koper leidde de inspecteurs naar een woning waarbij 2 verdachten (31 en 33) gearresteerd worden. Eén van hen moest nog een gevangenisstraf van 22 maanden uitzitten en was 3 maal geseind in lopende dossiers. Er werd in totaal 560 euro, 70 gram cannabis en 2 gsm-toestellen in beslag genomen.