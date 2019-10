Politie betrapt wildplassers

In Vorst, een deelgemeente van Laakdal in de Antwerpse Kempen, is zondag een 38-jarige man uit Antwerpen overleden nadat hij zwaar ten val was gekomen met zijn elektrische step. Bij het ongeval had hij een schedelfractuur opgelopen. De man was zaterdagavond aanwezig op een feest in Laakdal, meldt de politie van de zone Geel-Laakdal-Meerhout. Nadien zou hij bij familie in Laakdal blijven slapen. Op weg naar de slaapplaats reed hij om 4.20 uur in de straat Verboekt met zijn elektrische step tegen een paaltje aan een wegversmalling. Door die botsing kwam hij erg ongelukkig ten val en liep hij een schedelfractuur op. Hij overleed aan zijn verwondingen. Er waren geen andere partijen bij het ongeval betrokken.