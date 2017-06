Politie bevrijdt hond uit warme auto

De politie heeft gisteren de achterruit van een wagen ingeslagen om een hond te bevrijden.

Een getuige die gisteren langs een geparkeerde wagen aan de Binnensingel wandelde, zag dat er een hond in de auto was achtergebleven. De eigenaar van de Mechelse herder had het raam wel op een kier laten staan. Buiten was het al 29 graden. De wagen stond geparkeerd in de felle zon. Omdat de hond zwaar ademde, besliste de politie om het dier te bevrijden. Alle pogingen om de wagen zonder schade te openen, mislukte. De politie kon niet anders dan de achteruit in te slaan om de hond uit de wagen te halen. Na het bevrijden van het dier, bleek dat de hond er erg aan toe was. Het werd ondergebracht in de kennel van de politie om opnieuw op krachten te komen.