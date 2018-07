Politie brengt dief naar ziekenhuis en die slaat meteen zijn slag

De luchtkwaliteit in Antwerpen permanent meten. Dat is het opzet van Jong CD&V. De partij wil met behulp van een groepsaankoop over heel de stad een groot netwerk creƫren van fijnstofsensoren. Want nu zijn er amper meetpunten. Door de luchtkwaliteit te meten, weten we hoe vervuilend die precies is.