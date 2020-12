Politie communiceert met memes om jongeren beter te bereiken

De lokale politie Voorkempen, die de gemeenten Brecht, Malle, Zoersel en Schilde omvat, wil meer jongeren bereiken tijdens de coronacrisis en start daarom een campagne via Instagram. De lokale politie Voorkempen heeft nu een eigen Instagram-account.

Samen met de gemeente Schilde starten ze op dat platform met de nieuwe campagne ‘memes on

Monday’. Ze werken daarvoor samen met jongeren uit de eigen zone. De lokale politie Voorkempen communiceert al langer op sociale media via Facebook, Linkedin en Twitter. Nu maakt het korps ook de

overstap naar Instagram. De account daar met als naam ‘lokale_politie_voorkempen’ richt zich specifiek naar jongeren.

“De coronacrisis bewijst heel duidelijk dat de communicatie van de coronamaatregelen naar jongeren toe moeilijk verloopt. Zij volgen geen traditionele media en daarom is het lastiger om aan sensibilisering te doen bij hen”, kadert politiewoordvoerster Greet Wouters. “Daarom maken we nu de overstap naar Instagram. De inhoud daar is specifiek toegespitst op jongeren. Onze berichten zullen een humoristische toon hebben op Instagram.”



Op initiatief van de gemeente Schilde lanceert de politiezone tegelijkertijd met de opstart van deze account, een campagne specifiek naar jongeren toe. “De jeugdconsulent van Schilde ontwikkelde enkele memes die zowel de gemeente als de politiezone elke maandag zullen publiceren onder de noemer ‘memes on Monday’“, zegt Dirk Bauwens, burgemeester van Schilde. “Met die memes leggen we op een humoristische manier uit wat de coronamaatregelen juist inhouden.”

De dienst Vrijetijd- en Welzijnszaken van Schilde werkt nauw mee aan dit project en schakelde een panel in van vijf jongeren uit Schilde tussen 17 en 20 jaar oud. Zij fungeren als testpubliek en zorgen mee voor input. “Hun mening is heel waardevol. We willen hen bedanken om mee na te denken over hoe we hun doelgroep beter kunnen bereiken”, aldus Wouters en Bauwens.

De andere gemeenten in de politiezone zullen de campagne mee ondersteunen.

(Bron: lokale politie Voorkempen)

(Afbeelding: © Instagram lokale politie Voorkempen)