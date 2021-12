Politie controleert 'e-steppers' op de Turnhoutsebaan

In Antwerpen is gisteravond een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij nabij het Centraal Station. Dat zegt de lokale politie, die kort na de feiten een verdachte kon oppakken. De feiten speelden zich af op het Koningin Astridplein. Een vechtpartij tussen twee mannen ging er volgens de politie over in een steekpartij, waarbij het slachtoffer in het aangezicht werd geraakt. De man, die nog niet kon worden geïdentificeerd maar vermoedelijk illegaal in ons land verblijft, liep levensgevaarlijke verwondingen op. De politie kon even later in de onmiddellijke omgeving een verdachte oppakken. Het ging eveneens om een man die illegaal in ons land verblijft. De verdachte bleek onder invloed te zijn. De politie is een onderzoek gestart naar de aanleiding en omstandigheden van de feiten.