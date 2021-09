Politie controleert gekende 'hotspots voor overlast'

Nog in Wakker op zondag liet de Vlaams minister-president zich uit over het PFOS-schandaal rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Al voor het uitbreken van het schandaal had de Vlaamse overheid een actieplan opgestart waardoor de problematiek aan de oppervlakte is gekomen, zegt Jambon. En hij heeft ook bedenkingen bij de parlementaire commissie van afgelopen vrijdag. Daar kwamen enkele toplui van 3M uitleg geven over de rol van hun bedrijf in het schandaal.