Politie controleert in Borgerhout 'alle vormen van overlast'

De politie controleerde gisteren in Borgerhout verschillende locaties op overlast. Eén man, die geseind stond, werd van zijn vrijheid benomen. Twee anderen die drugs aan het gebruiken waren, werden op heterdaad betrapt. Ze kregen ook een boete voor het achterlaten van afval. Even verderop kreeg nog een man een boete die openlijk aan het urineren was in een schuilhokje. Hij bleek illegaal in het land te verblijven en werd ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken. Verder werden twee mensen beboet omdat ze spuwden op de grond. Een andere man bleek illegaal in het land te verblijven en werd ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken. In totaal werden 57 mensen en 54 voertuigen gecontroleerd, dat leverde 33 processen-verbaal op.