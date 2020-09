Politie controleert mondmaskerdracht op Koninklijk Lyceum

Bij het Koninklijk Lyceum hebben ze eind vorige week de politie over de vloer gekregen omdat de regels rond het dragen van het mondmasker op school niet nauwgezet opgevolgd werden. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

Leerlingen mochten in de klas hun mondmaskers afzetten, als ze tenminste op een veilige afstand van mekaar zaten. Maar blijkbaar konden niet alle ouders leven met die regeling. De politie ontving dan ook een klacht en ging vrijdag dus even op bezoek in de school. Het Koninklijk Lyceum heeft daarom nu beslist om de regels opnieuw te verstrengen.

