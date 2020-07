Politie controleert op overlast en het dragen van mondmaskers

De Antwerpse politie heeft het voorbije weekend op verschillende plaatsen gecontroleerd op overlast en het dragen van een mondmasker.

De wijkteams van de Oudaan patrouilleerden dit weekend op de Groenplaats en op het Theaterplein om verschillende vormen van overlast tegen te gaan. Op het theaterplein werd op zondag ook de mondmaskerplicht gecontroleerd. De meeste mensen hielden zich correct aan de maatregelen, maar 2 marktkramers werden beboet omdat ze geen mondmasker droegen. Eén marktkramer riep de politie omdat een man hem had bestolen. Deze kon na een korte achtervolging gevat worden. Hij had 50 euro ontvreemd en was ook in het bezit van een portefeuille afkomstig van een ander kraam.

Op de Groenplaats werden 5 personen aangehouden die in staat van dronkenschap verkeerden. 1 persoon werd aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Een sluikstorter en een wildplasser werden beboet. Tot slot werd er iemand beboet die van op het Steenplein in de Schelde was gaan zwemmen, wat gevaarlijk en verboden is.

Ook het wijkteam van Ekeren hield een oogje in het zeil. Daarbij werden 2 sluikstorters en een wildplasser beboet. Ook werden er een aantal parkeerovertredingen beboet.