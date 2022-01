Politie controleert op overlast in stationsbuurten

Afgelopen zondag heeft het wijkteam van de Junostraat een actie gehouden tegen overlast. Ze kregen daarbij ondersteuning van het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio Oost. 123 voertuigen en 52 personen zijn aan een controle onderworpen. De politie heeft 12 roodrijders geverbaliseerd en 10 bestuurders die ondanks de mogelijkheid om te stoppen toch nog door oranje reden. Zeven bestuurders zijn betrapt toen ze aan het gsm'en waren tijdens het rijden. De politie heeft ook 83 foutparkeerders beboet. Sommigen stonden op het voetpad, in een dubbele file, op het verdrijvingsvlak, voor een garage ... Een bestuurder parkeerde zelfs onrechtmatig op een plaats die is voorbehouden voor personen met een handicap. Iemand met een defect achterlicht kreeg een waarschuwing. De wagen van een bestuurder die al sinds 2015 niet meer over een geldig rijbewijs beschikt, is geïmmobiliseerd. De man had zijn vijfjarige dochter aan boord zonder de veiligheidsgordel om. Drie bestuurders konden geen geldig keuringsbewijs voorleggen. Verder was er nog iemand in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs en iemand die nog een verval van het recht op sturen betekend moest krijgen. Tijdens de actie zijn ook twee sluikstorters op heterdaad betrapt. Zij hebben hun rommel zelf opgeruimd. Een dag eerder heeft het VOT ook een eigen actie gehouden waarbij het team 169 inbreuken heeft vastgesteld. Zo zijn onder meer 11 fietsers geverbaliseerd die in de tegengestelde richting over de Bisschoppenhoflaan reden en zeven bestuurders die op de stoep geparkeerd stonden.