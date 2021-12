Politie controleert verdachte zaken in Hoboken

Tijdens een actie tegen sluikstort in Deurne Noord heeft het wijkteam van de Unolaan verschillende sluikstorten vastgesteld. Acht personen zijn op heterdaad betrapt en zijn geïdentificeerd. Wie meerderjarig was, kreeg een GAS-boete voor de feiten. De sluikstorten zijn verwijderd door de overtreders. Tijdens de actie was er ook aandacht voor het verkeer. Een van de gecontroleerde bestuurders stond geseind met een bevel tot gevangenneming achter zijn naam. De man is gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis. Er zijn ook nog elf diverse verkeersovertredingen vastgesteld.Foto Politie Antwerpen