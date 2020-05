Politie doet huiszoeking bij Stabroekse studente die katje meebracht uit Peru

Gisteren werd in opdracht van het voedselagentschap een huiszoeking gedaan bij Selena Ali, de studente die een katje had meegebracht uit Peru. Het katje dat ze meebracht en dat volgens het FAVV moet geëuthanaseerd worden, is niet gevonden.

De Belgische studente werd begin april gerepatrieerd uit Peru vanwege de coronapandemie. Ze had daarbij een katje meegebracht, waarvoor de FAVV geen toestemming had gegeven. Peru geldt als een hoog-risicoland voor hondsdolheid. Tegen vorige maandag moest de studente de kat laten inslapen, zij ging daar niet op in. Gistermiddag voerden inspecteurs van het FAVV een visitatiebevel van een onderzoeksrechter uit bij de ouderlijke woning van de studente in Stabroek. Het katje werd niet gevonden en Selena Ali werd meegenomen voor verhoor.