Explosie in garage

Een Antwerpse bende heeft de afgelopen jaren meer dan honderd mensen via ons land naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld. De slachtoffers moesten daarvoor duizenden euro betalen. Voor ze de oversteek maakten, liet de bende hen schuilen in onder andere twee vakantieparken, in Mol. In Sunparks huurden de mensensmokkelaars zo'n 40 keer een vakantiewoning om de slachtoffers te huisvesten. Bij huiszoekingen in Aartselaar, Hoboken en Zwijndrecht werden de leider van de criminele organisatie, z'n moeder, vader, vriendin en diens vader opgepakt. Zowat de hele familie hielp bij de mensensmokkel. Ze moeten zich binnenkort verantwoorden voor de rechtbank.