Politie en FOD Dierenwelzijn bevrijden dieren uit benarde situatie

Het wijkteam van de Unolaan in Deurne voerde vanochtend een huiszoeking uit in samenwerking met een inspecteur van de FOD Dierenwelzijn. In de bezochte woning werden 2 vogels in een kleine kooi en 2 schildpadden in een te kleine glazen bak aangetroffen.

De bewoners hadden ook een hond in huis die ze gekregen hadden, het dier was niet voorzien van drinken. Het is niet de eerste keer dat de politie op locatie dieren in beslag moest nemen wegens een gebrekkige behandeling.

(foto Pixabay)