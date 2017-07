Politie en parket blikken tevreden terug op eerste Tomorrowland-weekend

Tussen 20 en 23 juli zijn 70.000 feestvierders uit de hele wereld samengekomen in Boom voor het muziekfestival Tomorrowland. De Federale Politie en het parket van Antwerpen maakten gezamenlijk een voorlopige eerste balans op van dit weekend en blikken tevreden terug.



Wanneer er op een totaal van 200 000 festivalgangers 23 personen bestuurlijk en 34 gerechtelijk zijn aangehouden, kunnen we stellen dat het om een vrijwel incidentloos weekend gaat. Dat schrijft de federale politie in een persbericht.

De bestuurlijke aanhoudingen omvatten festivalgangers die veel meer dan één glas teveel op hadden en dus niet meer veilig naar huis konden, of personen die zonder geldig ticket het festivalterrein trachtten binnen te dringen. Daarnaast werd er, zoals vooraf aangekondigd, ook streng opgetreden tegen illegale taxi’s en de bijhorende onveiligheid die zij creëerden: 12 taxi’s werden in beslag genomen tot 31 juli. Op gerechtelijk vlak zijn er 34 personen aangehouden, waarvan 24 drugdealers die op heterdaad gevat werden. De overige aanhoudingen situeren zich op het vlak van diefstal en fraude. Verder zijn er onmiddellijke minnelijke schikkingen van 75 euro (softdrugs) of 150 euro (harddrugs) getroffen met 248 personen die in het bezit waren van gebruikershoeveelheden drugs. Gezien de ‘zero-tolerance’-policy die zowel politie, parket als de festivalorganisator op het vlak van druggebruik in en rond het festivalterrein hanteert, werden deze personen eveneens de toegang tot het festival onmiddellijk ontzegd.



Volgend weekend gaat het tweede festivalweekend in en verwacht De Schorre opnieuw 200 000 bezoekers. De Federale Politie, die voor de eerste maal op en rond het festivalterrein de veiligheid coördineert, evalueert ondertussen het eerste weekend en stelt alles in het werk om het tweede festivalweekend op een even vlotte en aangename manier te laten verlopen.