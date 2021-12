Nieuws Politie en parket vragen uw hulp: anoniem meldpunt om drugslabo's of plantages te melden

Om de strijd tegen illegale drugsproductie in Antwerpen op te voeren lanceren het Openbaar Ministerie, de politie en gouverneur Cathy Berx een meldpunt. Op de website drugsplantageontdekt.be kan iedereen die vermoedens heeft van cannabisplantages, drugslabo's of het dumpen van chemisch afval terecht. Via een online formulier kan je volledig anoniem je verhaal kwijt, waarna de drugssectie van de politie op onderzoek gaat.