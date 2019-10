Politie en parket werken aan actieplan tegen fietsdiefstallen

De fietsdiefstallen in Antwerpen pieken. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen. Tussen januari en augustus werden meer dan 2600 diefstallen van fietsen aangegeven. Dat is het hoogste aantal in zeven jaar tijd. Het stadsbestuur lanceert daarom een sensibiliseringscampagne.

Vorig jaar daalde het aantal fietsdiefstallen nog, nu pieken ze met een kwart meer gestolen fietsen in dezelfde periode. En de dieven hebben het gemunt op de elektrische fietsen en speedpedelecs. Daar worden er elk jaar met de helft meer van gestolen. En dat is waarschijnlijk nog een onderschatting, zegt burgemeester Bart De Wever. Hij roept fietsers dan ook op om aangifte te doen.

Met een sensibiliseringscampagne zal Antwerpen fietsers ook aanmoedigen om hun tweewieler te labelen. Dat is gratis en eenvoudig aan te vragen. Ook politie en parket werken aan een actieplan tegen fietsdiefstallen. Lokfiesten met trackers in de binnenstad moeten helpen om de dieven op heterdaad te betrappen. Want het merendeel van de fietsen wordt gestolen binnen de Singel. Ook het aantal auto-inbraken stijgt opnieuw dit jaar met al meer dan 2200 aangiftes.