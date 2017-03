Politie en parket proberen te achterhalen wanneer de dreigvideo werd gemaakt die gisteren werd verspreid. De beelden werden vrij recent opgenomen in en rond het Centraal Station van Antwerpen.

De onderzoekers vragen alle getuigen die te zien zijn op het filmpje om contact op te nemen met de politie.

De speurders willen graag spreken met al deze mensen: o.a. een vrouw op een stadsfiets en de mensen op de achtergrond waaronder een vrouw met een rode jas, een fietser in het zwart gekleed met rode schoenen en alle andere mensen die zichzelf menen te herkennen op de beelden.

Herkent u zichzelf of andere mensen op de video, aarzel dan niet contact op te nemen met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800 30300 of via opsporingen@police.belgium.eu